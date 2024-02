Yorgos Lanthimos è uno dei registi più chiacchierati e apprezzati degli ultimi anni. Sicuramente dell’ultima stagione. È attualmente al cinema in Italia con Povere Creature!, film candidato a ben undici Oscar.

Durante un’intervista organizzata dal British Film Institute a Londra, Lanthimos ha parlato del suo prossimo progetto, mentre in un altro evento, avvenuto sempre a Londra e in cui era presente anche Emma Stone, ha raccontato i retroscena del suo rapporto con l’attrice. Vi riportiamo alcune delle dichiarazioni più interessanti.

Il suo prossimo film, Kinds of Kindness, coinvolgerà nuovamente Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley e poi Jesse Plemons. Racconta a tal proposito:

Abbiamo appena girato questo film. Sono tre storie diverse, stiamo ultimando il montaggio proprio adesso, e ancora non posso dirti esattamente di cosa tratta. Ma non vorrei neanche dirti cosa penso che siano le storie, perché sarebbe riduttivo. Cerco di non pensarci nemmeno durante il processo, perché ho paura che possa restringere le mie scelte.

Arriva poi a parlare di Emma Stone, la sua musa negli ultimi progetti.

La cosa divertente, che le dico ma lei non ci crede, è che avevo pensato a lei anche per The Lobster. Lei ha questo meraviglioso difetto nella pronuncia, sembra una balbuzie. E nel mondo di The Lobster, sarebbe molto critico, una caratteristica molto particolare. Quindi potrebbe essere la donna balbuziente.

In merito a come l’attrice sia finita a interpretare Bella Baxter in Povere Creature! afferma:

Abbiamo avuto modo di conoscerci molto bene, addirittura prima di realizzare La Favorita, perché abbiamo iniziato a discuterne un paio di anni prima e ci è voluto del tempo per farlo. Così siamo diventati amici durante quel periodo. Poi, quando abbiamo effettivamente lavorato insieme, è stato ovvio che c’era intesa e che ci piaceva lavorare insieme.

Conclude parlando di Mark Ruffalo e di come l’attore fosse riluttante ad accettare la parte in Povere Creature! perché non aveva mai fatto niente di simile prima. “Ora che lo conosco meglio penso che in generale lui pensi sempre di non essere mai all’altezza”. Afferma Yorgos Lanthimos, aggiungendo però che col tempo e facendo le prove, Ruffalo ha abbracciato il suo ruolo, arrivando ad amarlo e divertirsi.

FONTE: THR

