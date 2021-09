è tornato a riflettere sul suo ruolo nell’Universo Cinematografico Marvel. L’attore ha prima di tutto ringraziato Kenneth Branagh, il primo regista a posare gli occhi su di lui per affidargli la parte di Fandral.

A causa dei suoi impegni con la serie di Chuck, fu costretto a lasciare il suolo a Josh Dallas per il primo Thor per poi riprenderselo grazie a Thor: The Dark World:

Avevo visto il primo film e non mi sembrava che i tre guerrieri fossero stati sfruttati a dovere, così chiesi: “Ehi, li userete come si deve questi ragazzi?” e loro mi dissero che avrebbero avuto molto spazio in The Dark World. Molto. “Sì, sarai impegnato un bel po’“, così accettai la parte.

Alla fine i guerrieri ebbero meno spazio nel sequel e ancora meno in Ragnarok visto che tutti, ad eccezione di Sif, furono fatti fuori. Il lato positivo per Levi, tuttavia, fu conoscere Taika Waititi.

Alla fine però pensai: “Ok, farò un viaggetto in Australia, incontrerò Taika Waititi per un paio di giorni“, già sapevo che fosse un genio. Perciò ne sarebbe valsa la pena… e poi anche se non fossi morto, probabilmente sarei stato fatto fuori dallo Schiocco [di Thanos].

L’altro lato positivo della sua morte nell’Universo Marvel, ha poi concluso, è stata la rinascita in quello DC, nelle vesti di Shazam!.

Nel cast di Shazam 2! Fury of the God ci saranno Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

Sulla storia si sa poco e nulla, ma i supereroi della famiglia di Shazam avranno un ruolo meno marginale questa volta.

La scena dei titoli di coda del primo film aveva preannunciato il coinvolgimento di Sivana e Mr. Mind, un verme alieno dotato di super-intelligenza che è capo della Società dei Mostri del Male, ma sembra che la produzione per il sequel abbia preferito concentrarsi sulle due antagoniste Kalypso e Hespera, due sorelle interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu.

Vi ricordiamo che la pellicola uscirà il 2 giugno 2023.

