Devo per forza scommettere su di me… la Kryptonite lo indebolisce e la magia ancora di più. Sinceramente, però, basandomi sui fumetti, è un testa a testa. E mi piace che sia così, che non ci sia un vincitore. Quel che è certo è che gli farei il culo.

Durante il LA Comic-Con ha parlato di un eventuale scontro conin un film dell’Universo DC, dicendo chi l’avrebbe vinta secondo lui:

In un’intervista con James Corden l’attore ha ribadito la sua incredulità per aver ottenuto il ruolo:

Sono ancora sotto shock. Sapevo che The Rock avrebbe interpretato Black Adam, che nei fumetti è il gemello di Shazam, perciò pensavo: “Non ce la farò, non sono il gemello di The Rock”. Pensavo che fosse più una roba da John Cena.

Nel cast di Shazam 2! Fury of the God ci saranno Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

Sulla storia si sa poco e nulla, ma i supereroi della famiglia di Shazam avranno un ruolo meno marginale questa volta.

Vi ricordiamo che la pellicola uscirà il 2 giugno 2023.

Cosa ne pensate di Shazam! Fury of the Gods e quanto attendete la pellicola DC Comics prodotta dalla Warner Bros? Diteci la vostra nei commenti qua sotto in calce all’articolo!