Giovedì scorso abbiamo partecipato al junket virtuale di Army of the Dead, l’attesissima pellicola di Zack Snyder in arrivo su Netflix il prossimo 21 maggio. Durante il press day, abbiamo intervistato, Omari Hardwick, Ella Purnell, Tig Notaro, Matthias Schweighöfer, Ana de la Reguera e Nora Arnezeder. Vi proporremo le interviste prossimamente prima nel corso di una live su Twitch e poi su YouTube.

Intanto però pubblichiamo una piccola anteprima della chiacchierata fatta con Zack Snyder relativa a quello che possiamo attenderci dal sequel della pellicola. Non vi staremo, chiaramente, a spiegare come e perché, ma Army of the Dead potrebbe chiaramente dare forma a un sequel. seguito che si andrebbe eventualmente ad aggiungere al prequel diretto da Matthias Schweighöfer, Army of Thieves, e alla serie animata Army of the Dead: Lost Vegas.

Ecco cosa ci ha detto il regista

Andrea Bedeschi: Hai detto che Army of the Dead è il tuo piccolo film e devo dire che hai un po’ una strana idea di “piccolo film”. C’è un prequel, c’è una serie animata, ma possiamo anche dire che il film lascia la porta aperta per un sequel. Non diciamo come naturalmente. Se dovessi fare un Army of the Dead 2, alzeresti ulteriormente l’asticella della spettacolarità, anche in termini di location da esplorare? Ti servirebbe il doppio del budget rispetto al primo?

Zack Snyder: Allora, non ti so dire quale sarebbe il budget del film, ma ti posso già dire che so esattamente come sarebbe il seguito, l’ho già elaborato. Quindi, toccando ferro, se accadesse un qualche miracolo e qualcuno volesse prudorre il film… Ma rispondendo alla tua domanda, quando vedrai la serie animata capirai, in una certa maniera, dove potrebbe andare a parare il sequel quindi ti rispondo che sì, la portata spettacolare del film crescerebbe inevitabilmente, crescerebbe anche a un livello concettuale andando avanti.