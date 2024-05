In un’intervista con GQ, Zack Snyder ha rivelato quale destino avrebbe voluto riservare al Superman di Henry Cavill. Ricordiamo che il personaggio è apparso per l’ultima volta nella scena post-credits di Black Adam, ma poi l’Universo DC è stato completamente resettato con la nascita dei DC Studios. I piani originali prevedevano però altri due film dopo Justice League, in cui la storia del supereroe sarebbe finita così:

Avrebbe dovuto soccombere all’Anti-vita, essere distrutto, poi avremmo riportato indietro l’orologio e avrebbe avuto la sua occasione per combattere contro Darkseid. Questo avrebbe concluso la sua trilogia per diventare questo guardiano e, in un certo senso, lo avrebbe riportato alla sua umanità.

Superman di James Gunn, che vedrà David Corenswet nei panni dell’iconico supereroe, arriverà al cinema l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e gli ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

