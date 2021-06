Zack Snyder dirigerebbe volentieri un film tratto da Dragon Ball Z o un altro anime

Negli ultimi mesi,, fra la promozione della sua Snyder Cut prima e di Army of the Dead poi, non ha mai smesso di rilasciare interviste e, proprio in occasione di un lungo intervento su YouTube in compagnia di Tyrone Magnus, è stato interpellato dallo YouTuber su una questione ben specifica.

Magnus ha infatti chiesto a Zack Snyder se gli piacerebbe dirigere un film basato su Dragon Ball Z. Il regista ha spiegato:

Lo considererei. Se andasse bene. Ma sì. sicuramente mi piacerebbe fare il remake live action di un anime. Sarebbe divertente perché amo l’animazione e guardo tonnellate di anime con mio figlio che è troppo piccolo per vederli, ma li guardiamo comunque [ride, ndr.].

Ricordiamo che Zack Snyder ha in programma una serie prequel in versione anime di Army of the Dead, il suo ultimo film prodotto da Netflix e disponibile in streaming sulla piattaforma dallo scorso 21 maggio.