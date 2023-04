Come noto, Zack Snyder è di recente apparso come ospite al podcast Pizza Film School condotto dai registi Joe e Anthony Russo e ha parlato di serie televisive.

Stando al regista ci troviamo in un’epoca particolarmente fiorente per la tv e ha citato Euphoria e Game come esempi migliori.

“Credo che ci troviamo nell’età dell’oro della tv nel senso che le serie tv sono molto migliori a raccontare qualcosa di inedito, o a coglierti alla sprovvista, o a prendere una svolta inaspettata… rischiano molto di più” ha spiegato.

“Euphoria, ad esempio, è incredibile, è assurdo che esista. È bellissimo, ed è quello che mi fa pensare: ‘Non farebbero mai un film, questo film non esisterebbe’. Squid Games potrebbe arrivare come una specie di film d’autore, forse. Euphoria e Squid Game ti conducono in posti di cui non hai idea e credo sia quello che vuole la gente“.

