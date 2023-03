Zack Snyder: i film DC del regista approdano al cinema negli USA, Justice League in IMAX

Dal 28 aprile al 30 aprile si terrà Full Circle, una tre giorni organizzata da Zack Snyder per riportare al cinema i suoi tre film girati per la DC: L’Uomo d’Acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Zack Snyder’s Justice League.

LEGGI – Zack Snyder pubblica su Twitter un criptico video con la voce di Darkseid

Il regista ha parlato dell’evento in occasione di una diretta sul canale Youtube di The Nerd Queens: durante la chiacchierata ha spiegato che non ci sono piani alla DC di portare avanti il suo universo: “C’è stato un tempo in cui avremmo dovuto farlo, ma immagino che abbiano cambiato idea“.

Ha poi parlato dell’evento, sottolineando che i proventi saranno devoluti in beneficenza alla American Foundation for Suicide Prevention e alla Autumn Snyder Tribute Fund:

Ho sempre voluto mostrare i miei tre film DC al cinema, insieme, e non sono mai stato convinto del fatto che potesse accadere. La versione IMAX di Justice League l’abbiamo proiettata solo un paio di volte in bianco e nero, perciò non sapevo se ci sarebbe stata l’occasione di portare al cinema quella a colori. […] Volevo davvero che tutti potessero vederlo in IMAX perché è stato formattato per l’IMAX ed è stato progettato per quel tipo di esperienza. Quando lo vedete in IMAX è completamente diverso da quando lo vedete in TV.

Cosa ne pensate delle parole di Zack Snyder? Ditecelo nei commenti!