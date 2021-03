Pare proprio che pere il prosieguo della sua avventura nell’Universo Cinematografico DC non ci sia alcun futuro. Nel corso delle ultime ore è stata, CEO di WarnerMedia Studios (che controlla la Warner Bros.) a spiegare che i giochi sono ormai fatti e la linea editoriale dello studio è ormai impostata. Una linea che non prevede in alcun modo né delle nuove pellicole dirette da Zack Snyder né, tantomeno, la Ayer Cut.

Ma che dire circa un ipotetico trasloco in casa Marvel? Ebbene, parlando con MTV News (via YouTube), il filmmaker ha svelato di non essersi neanche mai incontrato con Kevin Feige ma di apprezzare davvero molto quanto fatto dalla divisione cinematografica della casa delle Idee.

Non l’ho mai incontrato. Ha fatto un lavoro incredibile, follemente meraviglioso e hanno attraversato ogni gamma, bisogna essere onesti. Hanno messo piede in ogni genere. Hanno giocato con tutti i loro personaggi, ora in maniere anche più sperimentali, sono più sicuri. Possono esplorare e di non giocano più in difesa. Una cosa sensazionale.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto!