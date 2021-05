Army of the Dead

Le dichiarazioni disui cinecomic, paragonati al tempo come dei “parchi a tema”, appartengono a una “epoca lontana e pre-pandemica”, ma sono tornate a galla anche in un’intervista “di gruppo” rilasciata daal The Guardian

Il filmmaker, lo ricordiamo, è impegnato nella promozione stampa del suo Army of the Dead, disponibile su Netflix a partire da oggi. Interpellato in materia, Zack Snyder che, da 300 in poi, qualche cinecomic l’ha diretto, ha spiegato di non aver alcun problema con le osservazioni fatte dall’illustre collega anche perché, aggiunge scherzando nella sua risposta al giornale inglese, è certo che Martin Scorsese non stesse parlando dei suoi film.

Qual è la tua risposta alle critiche di Martin Scorse (e altri) ai cinecomic? Oh, va bene così. Martin Scorsese è un genio. Se sei davvero bravo in un settore, fare dei commenti relativi a quel mondo è assolutamente un tuo diritto. E questo non sminuisce in alcun modo il rispetto che provo per lui. Sono certo che non parlasse dei miei film [ride, ndr.]. O magari sì, ma voglio pensare di no. Che stava parlando degli altri.

Qua sotto potete trovare la nostra intervista con Zack Snyder fatta durante il junket virtuale di Army of the Dead:

La sinossi e le note di produzione

Dal regista Zack Snyder (300, Zack Snyder’s Justice League), ARMY OF THE DEAD è ambientato a Las Vegas dopo un’invasione di zombie che l’ha lasciata in rovina e isolata dal resto del mondo. Quando Scott Ward (Dave Bautista), ex eroe della guerra contro gli zombie che ora cucina hamburger alla periferia della città, viene avvicinato dal boss di un casinò Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), riceve una proposta incredibile: entrare nella zona di quarantena infestata dagli zombie per recuperare 200 milioni di dollari sepolti nel caveau del casinò prima che la città venga bombardata dal governo entro 32 ore. Spinto dalla speranza che la ricompensa possa aiutare a spianare la strada ad una riconciliazione con la figlia Kate (Ella Purnell), Ward accetta la sfida, mettendo insieme una squadra sconclusionata. Maria Cruz (Ana de la Reguera), un asso della meccanica e vecchia amica di Ward; Vanderohe (Omari Hardwick), una macchina ammazzazombie; Marianne Peters (Tig Notaro), cinico pilota di elicotteri; Mikey Guzman (Raúl Castillo), un influencer stravagante e Chambers (Samantha Win), il suo ride-or-die; Martin (Garret Dillahunt), capo della sicurezza del casinò; un audace guerriero conosciuto come il Coyote (Nora Arnezeder) che recluta Burt Cummings (Theo Rossi), una viscida guardia di sicurezza; e un abile scassinatore tedesco di nome Dieter (Matthias Schweighöfer). Scott trova un inaspettato ostacolo emotivo quando Kate si unisce alla spedizione per cercare Geeta (Huma Qureshi), una madre scomparsa in città. Con il ticchettio del tempo che scorre, un caveau notoriamente impenetrabile e un’orda di zombie Alpha più intelligenti e veloci che si avvicina, solo una cosa è certa nella più grande rapina mai tentata: i sopravvissuti si prendono tutto.

ARMY OF THE DEAD è diretto da Zack Snyder (qui anche direttore della fotografia) con una sceneggiatura di Snyder & Shay Hatten e Joby Harold, tratta da una storia di Snyder. Il film è prodotto da Deborah Snyder, p.g.a .; Wesley Coller, p.g.a .; Zack Snyder, p.g.a. Il film è interpretato anche da Richard Cetrone e Michael Cassidy.

