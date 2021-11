Army of the Dead

Nei giorni scorsi,è stato impegnato nella promozione stampa di Army of Thieves, lo spin-off di Army of the Dead diretto e interpretato da. Occasione durante la quale il filmmaker ha anche avuto la possibilità di condividere qualche dichiarazione su Army of the Dead 2, film al quale si dedicherà, presumibilmente, dopo la regia del fantascientifico Rebel Moon.

Il filmmaker ha potuto illustrate quello che possiamo attenderci dal capitolo due della sua saga, ovvero un film dal sapore sci-fi che avrà però anche delle doverose venature horror. In una chiacchierata fatta con Variety (via ScreenRant) ha spiegato che lui e il suo partner creativo Shay Hatten stanno discutendo del “rendere il sequel diretto di Army of the Dead un action sci-fi con elementi horror. Sarà un genere molto divertente con un heist al centro della trama”.

Zack Snyder aggiunge anche che i loop temporali avranno un ruolo molto importante perché quello di Army of the Dead è un franchise “molto consapevole di sé stesso” e tanto il pubblico, quanto i realizzatori stessi del progetto, sono educati e preparati a quello che, da questo punto di vista, potrà essere esplorato dal lungometraggio:

Siamo pronti a divertirci coi generi. Amiamo decostruirli da un’angolazione che tende a essere molto consapevole di sé, qualità che contraddistingue questo franchise rendendolo molto interessante. Sono film per chi ama i film in cui non si lasciano fuori i vari aspetti legati al dramma e alla suspense. E lo prometto: continueranno a esserci gli zombi.

Sempre sul sequel aggiunge:

Per prima cosa: so con esattezza quello che voglio vedere nel seguito. Ora stiamo lavorando sulla serie animata, che uscirà il prossimo anno. Andrà a esplorare il perché di questa apocalisse zombi, le sue cause. Nel sequel sono in ballo i loop temporali, i portali verso altri mondi e robe di quel genere. Tutti gli indizi che ci dà Dieter saranno parte integrante di come continueremo ad avvolgere la spirale dell’universo di Army of the Dead.

Del sequel di Army of the Dead abbiamo parlato anche noi di BadTaste al junket del film con lo stesso Zack Snyder. Potete ascoltare la sua risposta nell’intervista qua sotto:

Con Matthias Schweighöfer e Omari Hardwick abbiamo invece toccato proprio la questione dei loop temporali:

Quanto attendete il sequel del film? Ditecelo nei commenti!

