Nel corso di un’intervista con The Atlantic per la promozione di Rebel Moon, Zack Snyder ha parlato dell’attuale panorama del mondo dei supereroi.

Riferendosi ad alcuni recenti flop dei film DC (ma non solo), il regista ha notato come il pubblico sia in parte stanco per alcuni titoli.

“Provo la stessa stanchezza” ha ammesso. I film di supereroi, ha aggiunto, si trovano in “una strada senza uscita al momento“. Non sono più interessati né sono capaci di raccontare storie autonome. “Nessuno più pensa che andrà a vedere un film di supereroi indipendente“.

