In una recente intervista a The Atlantic per l’uscita di Rebel Moon su Netflix il regista Zack Snyder ha parlato di una cosa che sarebbe interessato a vedere, ovvero un prodotto su un giovane James Bond.

Ecco le sue parole:

Sarebbe bello vedere James Bond a vent’anni. Le umili radici da cui proviene. Qualunque trauma giovanile ti renda capace di essere James Bond. Ci deve essere qualcosa da quelle parti.

Rebel Moon parte 1 – Figlia del fuoco è disponibile su Netflix dal 22 dicembre, mentre non è stato ancora annunciato quando arriverà in edizione estesa. Rebel Moon parte 2 – La sfregiatrice arriverà invece il 19 aprile 2024.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

