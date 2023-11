Era il 2017 quando Denis Villeneuve venne coinvolto dalla Sony per dirigere un film su Cleopatra: la produzione però non si concretizzò mai, anche se nel 2020, prima di girare Dune, il regista aveva spiegato durante un’intervista di essere ancora al lavoro sul progetto e di avere come obiettivo quello di girarlo dopo Dune 2.

Ebbene, ora secondo alcuni documenti pubblicati da Daniel Richtman e trapelati da alcune sue fonti, sembra che il kolossal sia pronto a partire, nientemeno che con Zendaya nei panni della regina.

La sceneggiatura, scritta da David Scarpa (Napoleon), è basata sul libro scritto da Stacey Schiff, e le riprese dovrebbero iniziare nel corso del 2024 (anche a seconda degli impegni di Zendaya, che deve girare la nuova stagione di Euphoria ora che lo sciopero è finito).

Secondo il casting pubblicato, pare che la parte di Ottaviano sia stata offerta a Timothée Chalamet e quella di Cesare a Daniel Craig. Nessuno dei due avrebbe ancora accettato.

Scarpa, nel 2017, aveva spiegato che il suo film è un thriller politico: “sporco, pieno di sangue, con un mucchio di parolacce, sangue e altre cose: un thriller politico di due ore pieno di omicidi. L’opposto di quello che tutti pensano sarebbe”.

