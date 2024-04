Zendaya è la protagonista della cover story di maggio di Vogue, realizzata in occasione dell’arrivo nelle sale di Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino, e, in un passaggio del pezzo, la star parla anche di come il suo collega e partner Tom Holland abbia gestito l’improvviso successo ottenuto grazie a Spider-Man.

Parlando col magazine, Zendaya spiega come il trionfo commerciale di Spider-Man: Homecoming abbia impattato sulla carriera sua e di Tom Holland soffermandosi sul come il giovane attore inglese abbia gestito l’ondata di notorietà e fama, una cosa a cui lei era già più preparata visto che aveva già una discreta esperienza alle spalle anche come volto della Disney.

Eravamo entrambi molto, molto giovani, ma la mia carriera stava già decollando da un po’, mentre la sua è cambiata all’improvviso. Un giorno sei un ragazzo e sei al pub con i tuoi amici, e poi, il giorno dopo, sei Spider-Man. Ho sicuramente visto la sua vita cambiare davanti ai suoi occhi. Ma lui ha gestito tutto davvero splendidamente.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok!

FONTE: Vogue

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate