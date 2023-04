In una recente intervista con Total Film, Zoe Saldaña ha parlato del suo addio all’Universo Marvel con Guardiani della Galassia Vol. 3.

“La cosa che non voglio è che Gamora scompaia” ha ammesso l’attrice. “Ha avuto un tale impatto come personaggio sui fan, specialmente sulle ragazze e sulle bambine. Vorrei tanto che la Marvel trovasse un modo per trovare una nuova generazione di attori che interpreti questi personaggi e che possa dare loro un’immortalità a cui i fan possano tornare di generazione in generazione“.

Ha poi aggiunto, sulla sua esperienza in generale: “Avevo firmato per un film e alla fine sono rimasta per 10 anni. Sono stata fortunata, non ho rimpianti. Volto pagina con felicità e immensa gratitudine nel cuore“.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

