Zoe Saldaña, che ha interpretato Gamora nei film di Guardiani della Galassia dei Marvel Studios, ha ammesso di sperare nel loro ritorno durante un’intervista al The Playlist‘s Discourse podcast.

Stando all’attrice, sarebbe un grande peccato se la banda al completo non dovesse fase ritorno:

Credo che per il momento [Gamora] se ne sia andata, ma io non credo che sia una cosa definitiva. Credo che sarebbe un’enorme perdita per la Marvel se non trovassero un modo per far tornare i Guardiani della Galassia. È un gruppo di disadattati così tanto amato dai fan, no? E poi alla guida hanno avuto James Gunn, che ha rappresentato una visione così meravigliosa e unica per questo genere. Perciò sarei la prima a festeggiare il ritorno dei Guardiani della Galassia.