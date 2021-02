Secondo quanto riportato da Deadline (Avatar, Guardiani della galassia) farà parte del cast di, nuovo film che verrà distribuito da Netflix e diretto da Frank E. Flowers.

Il lungometraggio è ambientato nelle isole Cayman nel 1800. Zoe Saldana vestirà i panni di Ercell, una donna di origini caraibiche il cui passato misterioso e segreto riaffiora quando l’isola su cui vive presa d’assalto da violenti bucanieri.

Anthony e Joe Russo saranno tra i produttori del film insieme a Mike Larocca e Angela Russo-Otstot per AGBO, insieme a Mariel e Cisely Saldana per la Cinestar.

Di recente abbiamo visto l’attrice in progetti come Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, Guardiani della Galassia Vol. 2, La legge della notte, Star Trek: Beyond e Nina. Prossimamente apparirà ovviamente nei sequel di Avatar ma anche in Guardiani della Galassia Vol. 3. La vedremo anche nel nuovo film di David O. Russell (ancora senza titolo) al fianco di Christian Bale, Margot Robbie, Anya-Taylor Joy, Rami Malek, John David Washington e Robert De Niro.

