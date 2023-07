Sono passati 25 anni dall’uscita di La maschera di Zorro. Il film, diretto da Martin Campbell e prodotto da Steven Spielberg, fu un gran successo di botteghino.

Nel 2005 Banderas e la sua co-star Catherine Zeta-Jones ripresero i loro ruoli in un sequel che si rivelò però meno fortunato. Ad ogni modo, l’attore racconta a Yahooo di essere stato approcciato più volte dai fan con nuove idee per un possibile terzo film. E lui si dice disponibile a tornare, ma in una nuova veste.

Ovviamente se facessi ora un altro film interpreterei il personaggio del mentore che Anthony Hopkins fece nella prima versione. Sarei il personaggio che passa il testimone al nuovo Zorro, sarebbe fantastico fare anche solo quello. Ma sapete, se dovesse succedere sarebbe fantastico. In caso contrario, gli altri due film sono lì per sempre.

Diretto da Martin Campbell, La maschera di Zorro ottenne un buon successo di pubblica incassando ben 250 milioni in tutto il mondo (cifra non aggiornata all’inflazione, ndr.). Il sequel, come dicevamo più sù, non fu altrettanto fortunato.

FONTE: Variety

Classifiche consigliate