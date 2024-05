La prima foto di Superman, il nuovo film del Signore degli Anelli

E a proposito del Signore degli Anelli, giovedì la Warner Bros. ha sganciato la bomba: Andy Serkis dirigerà un nuovo film della saga intitolato The Hunt for Gollum, con Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens alla produzione. La sceneggiatura è già in fase di stesura, il film è il primo di due pellicole live action frutto di un nuovo accordo tra Warner e i tre creatori della trilogia originale e della trilogia dello Hobbit, e uscirà nel 2026. Serkis tornerà a vestire i panni “digitali” di Gollum. Di cosa parlerà il film? Tenendo conto che il titolo è ancora provvisorio, probabilmente prenderà spunto dalle informazioni presenti nel libro di Tolkien (il capitolo sul Consiglio di Elrond e le appendici) sulla ricerca di Gollum da parte di Aragorn per interrogarlo sull’Unico Anello…