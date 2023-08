Road to Venezia Martedì di Gabriele Niola Il podcast in 5 puntate sui 5 leoni d’oro discutibili aggiustati da noi

È l'anno delle televisioni e a Venezia competono alcuni film che hanno fatto la storia del cinema come Un angelo alla mia tavola, Quei bravi ragazzi e Ho affittato un killer. Ma non c'è gara per il presidente di giuria, deve vincere Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard...Un podcast a cura di Gabriele Niola e Bianca Ferrari, prodotto da Gabriele Niola, musiche di Le piccole morti.

