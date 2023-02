“Abbiamo tirato fuori un rimosso”: Tony Saccucci analizza il significato dei suoi film

Sentendo parlare Tony Saccucci nessuno si sorprenderebbe nello scoprire che è un insegnante e che è impegnato in un dottorato di ricerca. Non ci sorprendiamo noi nel sentirlo parlare a “Casa Alò” di quel fil rouge che collega tutti i suoi quattro documentari: il tema del rimosso.

Parlando con Francesco Alò di Lotta continua, Saccucci pone l’accento su quel tema che gli è così caro.

È stato un film importante perché quegli anni non vengono raccontati. Ora, è chiaro che io ho fatto un racconto a monte, con una scelta forte. Io volevo raccontare la storia di alcuni ragazzi che hanno fatto la rivoluzione e sono stato molto attento a tracciare quel limite. Io penso che noi dobbiamo insegnare una cosa ai nostri figli: il limite. C’è sempre un limite che non può essere superato. Ogni volta magari si sposta, sta da una parte, sta dall’altra, ma c’è un limite che non va superato. In quegli anni i limiti sono stati spostati sempre troppo in là ed è il motivo per cui c’è questo rimosso.