Ieri abbiamo partecipato al junket di Fallout, la serie Tv con Geneva Robertson-Dworet come showrunner prodotta da Jonathan Nolan (anche regista dei primi tre episodi), Lisa Joy e Graham Wagner in arrivo in streaming su Prime Video il prossimo 11 aprile e, fra i vari talent presenti, abbiamo incontrato nuovamente anche Ella Purnell che avevamo intervistato nel 2021 per Army of the Dead di Zack Snyder.

In attesa di proporvi le videointerviste al cast, vi diamo una piccola anticipazione sulla domanda di chiusura fatta a Ella Purnell sul sequel di Army of the Dead. Visto che il suo personaggio, quello di Kate Ward, era sostanzialmente l’unico (?) a essere sopravvissuto alla fine della pellicola, le abbiamo domandato se abbia ricevuto qualche aggiornamento sul seguito.

Andrea Bedeschi: Ella, noi ci eravamo già visti nel 2021 per Army of the dead. Ella Purnell: Oh sì, certo. Andrea Bedeschi: Ecco, quindi considerato che Zack Snyder tende a essere un ragazzo molto impegnato, hai avuto qualche aggiornamento su Army of the Dead 2? D’altronde, alla fine del film il tuo personaggio era ancora vivo… Ella Purnell: No, non so ancora nulla e non mi è stato detto niente in merito ad Army of the Dead 2, ma se Zack Snyder mi chiamasse, tornerei a lavorare con lui in un battibaleno.

Army of the Dead 2 sarà “folle”

A dicembre, mentre era impegnato nella promozione stampa della prima parte di Rebel Moon, Zack Snyder aveva spiegato di essere ancora intenzionato a portare avanti l’universo di Army of the Dead, promettendo un sequel letteralmente “folle”:

Amo l’universo di Army. Stavamo lavorando – e stiamo cercando di riportare in carreggiata – la nostra serie animata di Army, che era davvero ottima. Abbiamo registrato tutte le voci – quella di Christian Slater e di tutte queste persone fantastiche che ci hanno lavorato. Super divertente. In quel contesto, abbiamo davvero fatto un processo di edificazione del mondo narrativo come per Rebel Moon. La mia idea per Army 2 è Planet of the Dead, che è qualcosa di molto più folle, quindi sono super emozionato al riguardo. Ora come ora sto cercando di correre su percorsi paralleli con questi due mostri, ma sono davvero entusiasta che la gente voglia vederne ancora e sia eccitata all’idea di avere di più dall’universo di Army perché io stesso lo amo.

