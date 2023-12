Arriva oggi al cinema Diabolik – Chi sei?, il terzo e ultimo film della trilogia dei Manetti Bros. con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Pier Giorgio Bellocchio, Chiara Martegiani, Massimiliano Rossi, presentato alla Festa del Cinema di Roma.

In occasione della passata edizione del Lucca Comics & Games abbiamo avuto modo di scambiare due chiacchiere con i due registi, Marco e Antonio Manetti.

Tre film in tre anni non deve essere stato affatto facile: ora che il film sta per uscire in sala, come giudicate l’esperienza generale? Si può dire che vi siate tolti un bel peso?

Sì, anche se ce lo siamo tolti da un po’, nel senso che nel frattempo abbiamo già fatto un altro film, quindi dal punto di vista della nostra lavorazione, diciamo, ci siamo “liberati” di Diabolik da un anno, più o meno. Il rapporto con un film è molto stretto quando lo giri, ma ora siamo curiosi di vedere che effetto fa al compimento di tanti anni della nostra vita.

Sicuramente quello di cui ci liberiamo di più è il fardello di una cosa più grande di noi. Non lo dico per retorica, ma il peso di qualcosa che la gente vive anche più di te, magari da tanti anni, lo senti. Ogni cosa che abbiamo fatto, ogni tentativo è sempre stato fatto con l’obiettivo di essere fedeli al fumetto. Qui il discorso si fa complicato, ma quando si parla di fedeltà al fumetto, molti la interpretano come aderenza alla forma d’arte, ma non può essere così. Se faccio un film sui Promessi sposi e dico che voglio essere federe al libro, non è che poi il film si sfoglia.

Ma siccome in Italia non c’è proprio una cultura di dare del “tu” al fumetto, quando diciamo che vogliamo essere fedeli a fumetto dicono: “Ah, ecco perché…” e iniziano a unire puntini che non esistono. Nel terzo film ad esempio c’è una parte in bianco e nero, ma non è che l’abbiamo messa perché il fumetto è in bianco e nero. Ultimamente con un amico parlavo di una recensione in cui dicevano che per essere fedeli al fumetto nel primo film avevamo usato lo split-screen. Ma non è così.

Comunque, per rispondere alla tua domanda specifica, il nostro rapporto con Diabolik è particolare perché è stato per noi qualcosa che volevamo fare da sempre, siamo riusciti a farla e ci siamo rimasti dentro per anni. Uscirne è una grande soddisfazione, siamo riusciti a finire la nostra trilogia e adesso il cerchio si chiude. Diabolik però è unico: rispetto ad altri nostri film scritti da noi, Diabolik rimane. E non parlo del nostro film, ma del personaggio, che è destinato a restare. È come se non finisse mai.

Noi continueremo a seguire la storia, a vedere Diabolik, i fumetti, i poster, gli accendini! Diabolik ha tanti media diversi, noi ricorderemo per sempre il nostro lavoro su Diabolik, ma nulla vieta che al cinema non possa continuare.

E a tal proposito, cosa preferireste? Cedere le redini del vostro “mondo” a qualcun altro, con stesso cast e squadra creativa, o un reboot con un’altra visione?

Guarda, domanda interessante.. adesso al volo mi viene una risposta doppia, ma è sincerissima e verissima. Da spettatore mi piacerebbe tanto che qualcuno facesse qualcosa di completamente diverso con Diabolik per vedere il risultato, e lo dico non solo da spettatore puro, ma da spettatore che ha fatto Diabolik e che ha incontrato le sue difficoltà. Però dal punto di vista dell’orgoglio personale non sarebbe male vedere continuare la narrazione con altri registi. Non credo succederà, a questo punto ci sarebbe già dovuto essere un progetto. Ma diciamo che entrambe le prospettive sono interessanti.