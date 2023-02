Ficarra e Picone: genesi e aneddoti su L’ora legale

Ficarra e Picone, ospiti di “Casa Alò”, ripercorrono con Francesco Alò la loro carriera, dagli esordi nei teatri fino alla serie TV Incastrati, uscita a gennaio 2022 su Netflix. Nel 2017 escono nei cinema con L’ora legale, un film comico ma anche molto politico.

Racconta Picone:

L’ora legale nasce nella nostra testa in due righe. Si dice sempre che i politici fanno schifo e noi abbiamo detto, partiamo dal presupposto più banale del mondo: e se fossimo noi il problema? E lì abbiamo tirato fuori L’ora legale. Prima abbiamo scritto il finale, poi abbiamo scritto tutto il resto. Ci siamo detti: sarebbe bello se salisse al potere una persona onesta e vedi che gli altri protestano. Abbiamo ricostruito a ritroso tutto il film per arrivare a quei fischi finali che, ti dico, quei fischi finali sono stati una cosa terribile.

Un’idea apparentemente semplice, ma di grande effetto e che fa un grande effetto agli spettatori. Continua Picone:

Una cosa che ci raccontavano i gestori dei cinema è che era un film in cui si rideva fino alla fine del film, negli ultimi tre minuti calava il gelo e la gente andava via in silenzio perché aveva capito in quel momento che il film parlava di noi.