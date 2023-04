Quanti di noi potrebbero mai vantarsi di avere ospitato Liam Neeson a casa propria?

Probabilmente nessuno. Questo invece è accaduto a Lorenzo Lazzarini, ospite di Francesco Alò in live su Twitch per la rubrica “Cinema e Serie con Nonno Alò”.

Lazzarini ci racconta così alcuni retroscena di un nuovo film statunitense con protagonista Liam Neeson dal titolo Cold Storage, tratto da un romanzo di David Koepp. Diretta da Jonny Campbell, la pellicola è ambientata in Kansas ma girata ad Axa, Roma, dove Lazzarini vive.

Ci saranno stati qualcosa come centocinquanta camion. Due gru alte settanta metri che hanno illuminato a giorno tutta l’Axa. (…) Hanno ricostruito nella cantina di casa mia il suo studiolo: un esperto e appassionato di modellismo. E tutta la via l’hanno coperta di automobili targate Kansas.

Racconta Lazzarini che Neeson interpreta un esperto di bio terrorismo in pensione (che altro avremmo potuto aspettarci da lui?) che deve combattere un virus letale.

Ma ciò che più diverte è la cronaca eccitata che Lazzarini fa del suo incontro con l’attore:

Liam Neeson, un metro e novantadue che stava quasi inciampando nel vialetto di casa mia e che entrando, io lo guardo, lui mi guarda e io gli faccio il saluto militare. Lui mi scruta con la faccia di “io ti ucciderò” e mi risponde (fa il gesto del saluto militare ndr). Liam Neeson che ti fa il saluto militare all’Axa mentre gira un film con la sceneggiatura di David Koepp che inaspettatamente entra nel giardino di casa mia! (…) David Koepp si abbiocca sul divano di casa mia!

Lazzarini ha anche assistito alla realizzazione di alcune scene, che ha potuto guardare dal monitor proprio in compagnia di Koepp:

Siamo stati a guardare la scena di Liam e Lesley (Manville ndr) che frugano, rovistano e poi alla fine lui prende questo zaino e Lesley lo aiuta a metterlo. Lui dall’alto dei suoi settant’anni lo prende e si avvia non so dove. L’ultima parte della scena la girano di notte. Loro due entrano dal cancello di casa mia, scavalcano con degli stuntman abilissimi.

E ancora, una sola scena non è sufficiente:

Una scena meravigliosa mi vedo al monitor. Primo piano di Liam Neeson che dà uno sguardo. Movimento di camera, panoramica a destra sulle scale che danno sulla cucina di casa mia. Questo Danny con un fucile a pompa, lo carica, si avvicina in primo piano, dice un qualcosa e se ne va. Io dico…veramente un primo piano di Liam Neeson a casa mia?

Non ci resta che prendere appunti e aspettare di vedere sullo schermo queste scene, sapendo che non sono girate in Kansas ma nella casa ad Axa di Lorenzo Lazzarini.

