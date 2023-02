“Nessuno ne parlava”: Tony Saccucci e la genesi di Lotta continua

Ospite della settimana di Casa Alò è Tony Saccucci, regista che solo nel 2022 ha lavorato a ben due documentari: La marcia su Roma e Lotta continua che scrive e dirige.

Lotta continua, disponibile su RaiPlay scomposto in quattro parti di 33 minuti (anche se Saccucci dice che sarebbe potuto durare venti ore), ha avuto una genesi e dei tempi di produzione molto lunghi. Presentato al Torino film festival del 2022, Saccucci rivela a “Casa Alò” che l’hanno completato proprio a ridosso del festival:

La genesi del documentario è stata casuale, frutto di quei magici incontri che a volte accadono senza la necessità di andarli a cercare. Racconta infatti Saccucci:

Sono stato chiamato dalla produttrice perché Andrea De Martino le aveva proposto questo soggetto. Quindi io non l’ho inventato Lotta continua, però ho accettato sapendo che era una pagina molto recente della storia italiana. Ho accettato di dirigerlo perché ho capito che fino ad ora ho fatto tutte cose di cui non si parla perché non erano state scoperte. (…) il mio lavoro prima di Lotta continua è stato di filologo. (…) Quando ho deciso di accettare di fare Lotta continua sapevo che per la prima volta avrei avuto a che fare con i vivi perché nei film precedenti ho sempre avuto a che fare con dei morti. Ci ho pensato un po’ e ho detto: lo faccio. Avevamo la traccia del libro di Aldo Cazzullo I ragazzi che volevano fare la rivoluzione, il soggetto è stato scritto su quello con Andrea De Martino e abbiamo lavorato insieme su quello, eravamo in tanti.