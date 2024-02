Il primo febbraio è uscito nelle sale Te l’avevo detto, secondo lungometraggio di Ginevra Elkann presentato in anteprima al Toronto Film Festival 2023 e alla Festa del Cinema di Roma 2023.

Valeria Golino, intervistata nella nuova puntata di Casa Alò, commenta il lavoro fatto sul suo corpo per il personaggio della Pupa, celebre pornostar:

Non si trattava propriamente di trucco ma di prostetici, avevo vari “pezzi” in più – zigomi, bocca e naso modificati sensibilmente. Ci voleva un’ora e mezza a metterlo e altrettanto a toglierlo, sicuramente il make up più drastico della mia carriera. Dalle 4 del mattino alle 7 ci si preparava per i lavori, non era bellissimo sentirsi un pupazzo con le mani di 3-4 persone che operavano sul tuo volto, ma gran parte del mio lavoro era fatto nel momento in cui arrivavo sul set come Valeria e mi trasformavo come il mio personaggio. Era persino vietato mangiare per svariate ore, potevo bere solo con una cannuccia per via dei prostetici.