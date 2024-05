La recensione di Anora, il film di Sean Baker con Mikey Madison e Yura Borisov presentato in concorso a Cannes

È così che si presenta una commedia che non è formulaica, cioè una che non risponde a nessuno degli schemi esistenti ma attinge a pezzi del repertorio classico unendoli in maniere inedite. Anora è una commedia sentimentale che non ha nessun interesse per personaggi e dinamiche che già abbiamo visto ma aggrega convenzioni del cinema in modo che possano interagire diversamente. Questa è una commedia sentimentale che fa bene sia i fondamentali del genere (trovare un sentimento dove non sembra possa esserci, divertire, commuovere) che il lavoro di rivedere da capo l’idea che abbiamo di commedia sentimentale. Questo è il film che prende un autore di nicchia, rimescola tutto quello che ha sperimentato e costruito nella sua carriera e (forse) lo fa esplodere ripensando un intero stile. Questo è quello che si definisce un film perfetto.

Anora è una escort di 23 anni, una ragazzina, c...