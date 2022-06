La recensione di The Contractor, dal 15 giugno su Prime Video

Che Chris Pine sia in china discendente non è difficile capirlo dai film che fa. Ma anche all’interno di queste produzioni disastrate le sue prestazioni si distinguono quanto a scarsa capacità di incidere e totale assenza di carisma nonostante continui ad essere preso come attore protagonista. Sarà ben presto evidente anche in The Contractor, sia da solo (una scena in cui guarda un video da cui capisce la verità è un inferno di espressioni ridicole) che di fronte a Ben Foster (attore non eccezionale ma di grande efficacia) e soprattutto quando entra in scena l’unica persona che reciti seriamente in tutto questo film, Eddie Marsan. Lui che la natura ha condannato ad un volto e un fisico che gli impediscono di poter essere protagonista ma che ha delle doti tali da risollevare qualsiasi film, nelle poche scene concesse mostra un’umanità eccezionale e riempie davvero lo schermo.

Sono gli scampoli di cui ci si deve accontentare ...