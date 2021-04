Cosmic Sin, la recensione

C’è un solo concetto che passa in modo inequivocabile dal volto mono-espressivo di Bruce Willis in Cosmic Sin, detto a denti stretti in un misto tra la noia e la consapevolezza di averne vista una più del diavolo. Suona più o meno come “ditemi cosa devo fare che voglio tornare a farmi gli affari miei” ed è la battuta iniziale del suo personaggio, un soldato spaziale del 2524 che per qualche motivo (mai approfondito) è stato degradato, mentre accetta la proposta di andare a menare un po’ di alieni nel loro pianeta. Ma, sfortunatamente per il regista Edward Drake, quella battuta sembra essere anche lo stato d’animo che ha convinto Bruce Willis ad accettare il ruolo per questo film, uno sci-fi talmente goffo, scritto male e privo di ogni possibile qualità filmica che l’unico momento in cui soddisfa è quando, finalmente, iniziano i titoli di coda.

È difficile stabilire quali siano i difetti principali di Cosmic Sin, forse proprio perché ogni sua parte è sbagliata ai massimi livelli e in ogni senso possibile. Per prima cosa, la storia, sebbene provi ad emergere tramite qualche dialogo e qualche sguardo che ci fa intendere una vaga relazione tra i personaggi (a volte amorosa, a volte di parentela, si suppone – ma niente è certo), non si spiega in nessun modo. Si inizia con un paio di cartelli che ci dicono che siamo in un generico futuro dell’umanità, la quale si è espansa nello spazio facendo guerra alle altre forme di vita. Poi veniamo catapultati in questo futuro, ma di esso vediamo solo bui corridoi di laboratori o strani bar con i neon. Da questo momento si susseguono, senza una apparente logica, una serie di situazioni che rimandano vagamente a scontri tra specie, esperimenti, armi di distruzione di massa, missioni spaziali. È come se Cosmic Sin volesse riempire tutte le immaginarie caselle delle cose che un film di fantascienza può avere, ma facendolo senza alcun senso della storia e senza pietà (e rispetto) per lo spettatore. È impossibile dire cosa faccia male o perché lo faccia: il punto è che proprio non si capisce cosa si sta vedendo, se non che gli alieni sembrano umani ma hanno un cappuccio nero e gli artigli. E che quando combattono, corrono e basta, anche se hanno le spade. Ok, forse nemmeno questo è chiaro.

Essendo la storia intellegibile, si potrebbe allora sperare nella qualità dell’apparato estetico, visivo. E invece Cosmic Sin è un disastro pure da questo punto di vista. Dietro a esso non c’è un vero pensiero sull’aspetto o sul funzionamento del mondo immaginario che racconta: ogni elemento che passa davanti la febbricitante macchina da presa di Edward Drake sembra essere stato scelto perché di vaga ispirazione futurista o fantascientifica. In questo modo tutto sembra irrimediabilmente finto, posticcio, oltre ad avere la palese consistenza della plastica. I costumi sembra siano stati portati da casa dagli attori: c’è chi va nello spazio con la camicia di flanella, chi con la giacca di pelle, chi con il parka. Solo alcuni, come ovviamente Bruce Willis e il comprimario Frank Grillo, si meritano però l’armatura spaziale. C’è poi la fotografia, che sovraespone i volti creando fastidiose chiazze, e che illumina allo stesso modo sia le sequenze sulla terra che quelle sul pianeta alieno, facendoli sembrare lo stesso posto. Nemmeno gli effetti speciali aiutano in questo senso, sembrando presi da una galleria di effetti pre-impostati di un software di editing video. La cosa più fastidiosa è però il sonoro, un’unica pasta di rumore che tra dialoghi, spari e qualsiasi altro suono non fa differenza, un magma sonoro che perseguita e tortura le orecchie per tutto il tempo e che rende impossibile capire cosa dicono i personaggi (un altro motivo per cui non si capisce la storia).

Alle fine si prova per Cosmic Sin solo una strana tenerezza: perché Edward Drake sembra davvero crederci, ma proprio non ha le forze per portare avanti nessuna idea.

Cosa ne dite della nostra recensione di Cosmic Sin? Scrivetelo nei commenti dopo aver visto il film!

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!