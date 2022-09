La nostra recensione di Do Revenge, disponibile dal 15 settembre su Netflix

Un video porno diffuso online compromette lo statuto di “regina del liceo” di Drea (Camila Mendes), ma questo non ne fa inevitabilmente una vittima da commiserare. Dopo questo fatto, lei decide di vendicarsi attraverso degli elaborati piani in cui muovere diverse pedine, senza che questo la rende inevitabilmente una figura negativa da condannare. Sta proprio in questa prospettiva non rigida l’elemento chiave di Do Revenge, che, inserendo nella cornice del teen movie tanti altri citazioni e richiami in un divertito gioco cinefilo, riesce a comporre ritratti femminili non scontati.

Già nel precedente Someone Great, la regista e sceneggiatrice Jennifer Kaytin Robinson aveva raccontato una storia di salda amicizia femminile e di come questa poteva avere la stessa, se non maggiore, importanza rispetto a una relazione sentimentale. Se in quel film c’erano un gruppo di over 30 ritratte nella g...