La recensione di Enola Holmes 2, dal 4 novembre su Netflix

Del primo Enola Holmes ci era rimasto impresso, più che la storia, lo stile giocoso e un po’ naive con cui Millie Bobby Brown si rivolgeva allo spettatore rompendo la “quarta parete”. Sguardo in macchina, il tempo si ferma ed ecco che la pulita e sorridente detective Enola Holmes (la sorella di Sherlock) setta il tono e le regole di questa Londra vittoriana: una città in cui il crimine dilaga ma che il regista Harry Bradbeer disegna più come un parco giochi a tema, e dove una minorenne può andare in giro da sola e risolvere casi complicatissimi con evidenti colpi di fortuna.

In Enola Holmes 2 il mood è esattamente lo stesso, ma non si tratta di un difetto: è un universo pensato per essere favolistico, leggermente a-storico, ma colorato e intrigante. Per la capacità che ha di creare questo suo mondo-giocattolo coinvolgente, sempre esplorabile e pieno di angoli dove ficcanasare, Enola Holmes 2 è decisamente più bello del primo: ...