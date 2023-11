La recensione del film di Netflix Family Switch, disponibile dal 30 novembre

Più si moltiplicano, più aumentano e più vengono replicati i film di scambi di corpi, meno sembrano esplorare l’argomento. Invece che differenziarsi e variare su un’idea indubbiamente efficace (quella di Tutto accadde un venerdì) viene ribadito il già detto con una blandissima idea di aggiornamento ai tempi che cambiano o in questo caso una inutile cornice natalizia. Family Switch moltiplica lo scambio di corpi. Figlio maschio con padre, figlia femmina con madre, e anche figlio nato da poco con cane. Ma l’aumento di scambio diminuisce l’esplorazione delle conseguenze di un adulto in un corpo giovane, con tutte le possibilità che si aprono a una persona giovane che ha una testa adulta, e quelle di una persona giovane in un corpo adulto, con le equivalenti possibilità che questo porta con sé.

In Family Switch vediamo come sempre i problemi al lavoro e poi quelli a scuola, e lo scambio di ruoli tradizionali che ...