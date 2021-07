Fear Street parte 1: 1994, la recensione

Dovrebbe iniziare col botto o quantomeno in modo scoppiettante il primo capitolo della trilogia horror Fear Street, visto che la necessità è quella di tenere incollato lo spettatore per altri due film prima di far chiudere il cerchio della storia. E invece Fear street parte 1: 1994 non riesce quasi per nulla a costruire attesa, tensione e curiosità verso ciò che potrebbe ancora accadere (anzi, su ciò che è accaduto: nel prossimo capitolo si torna indietro nel 1978) a Shadyside, una cittadina condannata a un tormento paranormale plurisecolare dove una strega costringe le sue vittime a compiere efferati omicidi per l’eternità.

Tratto dalla serie di romanzi teen horror di R. L. Stine (il creatore di Piccoli Brividi), diretto dalla regista horror Leigh Janiak e da lei scritto insieme a Phil Graziadei, Fear Street parte 1 ha per protagonista Deena (Kiana Madeira), una liceale ancora innamorata della sua ex Sam (Olivia Scott Welch) ma che odi...