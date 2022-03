Trattare un tema moderno con un’approccio desueto può essere molto rischioso, soprattutto se poi si scade nella più totale prevedibilità. È quello che accade in Grandine, film diretto da Marcos Carnevale che ha come protagonista Miguel Flores (Guillermo Francella) un meteorologo della TV argentina divenuto una celebrità e venerato dalla folla. Ultimamente, però, il valore della sua professione è minato dalle tante app e servizi telefonici che danno immediate informazioni sul meteo; a fronte di questa realtà, Miguel continua così a rivendicare la propria infallibilità e la superiorità dell’uomo sugli algoritmi, e ha ora l’occasione per dimostrarlo. Dopo vent’anni in cui si era occupato di una rubrica del telegiornale, gli viene assegnata la conduzione di un intero programma in prima serata, Lo show del tempo. Durante la prima puntata, però, un errore gli costa caro: garantisce cielo sereno ma nella notte un...