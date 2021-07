Gunpowder Milkshake, la recensione

Navot Papushado è tornato dopo 7 anni di silenzio per una missione più che per un film. Lui era stato regista nel 2013 del film israeliano Big Bad Wolves, una vera rivelazione. Poi il silenzio e ora questa copia sbiadita di John Wick che sostituisce gli uomini con le donne, ma che non ha mai la forza di centrare i punti di forza della serie di film con Keanu Reeves ed è tutto concentrato a riprendere donne che uccidono uomini, alla loro faccia. Gunpowder Milkshake ribalta le priorità: non vuole fare prima di tutto un buon film con delle donne nei ruoli in cui solitamente ci sono degli uomini (come Hunger Games, Monster Hunter, Zero Dark Thirty o Atomica bionda), ma al contrario vuole ammassare elementi di diversità, inclusività, cucendogli intorno un film modaiolo a sufficienza perché venga digerito. Il risultato, non stupisce, è il minimo dell’onestà cinematografica.

Che l’impresa non giri dal verso giusto lo si capisce immediatamente, f...