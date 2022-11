La recensione di Habit, disponibile su Prime Video dal 15 novembre

Spring Breakers senza la forza di creare una propria estetica. L’angelo della vendetta senza il desiderio di provocare realmente. L’indiscreto fascino del peccato senza il divertimento e la forza di un umorismo che ribalta tutto. In realtà ciò a cui più somiglia Habit è un film universitario, uno di quelli cioè in cui le ambizioni e l’entusiasmo per il cinema intellettuale fatto di buone visioni, sono sproporzionate rispetto al risultato. Bella Thorne e due amiche che vivono tra droga ed espedienti (ma sempre bellissime e impeccabili, mai rovinate da ciò che assumono), perdono una partita costosa e per nascondersi si fingono suore mettendo su un pretestuoso convento. Potrebbe essere la trama del remake di Suore in fuga e invece è un film femminista.

Il punto di tutto, sembra di capire, dovrebbe essere l’immagine di queste suore truccate e provocanti, con gli stivali colorati e il rossetto, corpi gaudenti e potenti inve...