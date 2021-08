Heavens above, la recensione | Locarno74

Quando ad un vernissage in cui è presente un gruppo di uomini e donne facoltose e con la pancia piena viene affermato che: “Viviamo in una nuova età dell’oro, ci siamo lasciati alle spalle gli anni bui” quello che capiamo è l’esatto contrario. Fino a quel punto Heavens Above è riuscito tramite le sue tre storie, una in fila all’altra ambientate nel 1993, nel 2001 e poi nel 2026, a mostrare come mentre il benessere arrivava e la ex-Jugoslavia diventava altro, gli esseri umani peggioravano.

Ci sono i racconti di Marcel Aymé dietro questo film di Srđan Dragojević che trasforma la Francia degli anni ‘30 nel passato e futuro della Serbia, in un costante declino umano raccontato con ampie iniezioni di fantastico e umorismo. È tramite queste invenzioni, tramite l’impossibile materializzazioni di mitologie cristiane in un paese dominato dal comunismo fino a poco prima, che di colpo vengono scombinati gli equilibri ed è possibile d...