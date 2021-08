He’s All That, la recensione

Remake aggiornato ai nostri tempi e dispositivi di She’s All That (in italia arrivato come Kiss me, del 1999), dove un ragazzo popolare scommettteva di poter trasformare la loser della scuola in una ragazza immagine – salvo poi innamorarsene -, He’s All That di Mark Waters inverte quei rapporti di potere ribaltando le posizioni dominanti, proponendo invece la storia di come l’influencer Padgett (Addison Rae) si innamora del suo esperimento sociale e ora anche social Cameron (Tanner Buchanan). Pur nascondendosi dietro la perfezione estetica, He’s All That finge di dare risposte senza problematizzare affatto ciò che raccontando, risultando in fin dei conti come un ingenuo tentativo di essere moderno e intelligente senza nessuno sforzo.

Padgett infatti, dopo aver perso i suoi follower e la sponsorizzazione su TikTok a causa di una diretta in cui scopre live il tradimento del suo ragazzo (anche lui un influencer belloccio), scommette con la sua...