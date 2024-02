La recensione di Il cassetto segreto, il documentario di Costanza Quatriglio presentato nella sezione Forum della Berlinale

Nel momento in cui è morto il padre di Costanza Quatriglio è iniziato questo documentario che non parla della morte in sé, né dell’elaborazione da parte della figlia del lutto, semmai parla di qualcosa di più complicato e sofisticato, cioè della permanenza delle immagini di fronte all’assenza causata dalla morte. Giuseppe Quatriglio non c’è più ma rimane un archivio grandissimo di fotografie di una vita da giornalista e scrittore, i contatti con le grandi personalità della cultura siciliana e reportage, indagini, storie e resoconti, ma anche proprio artefatti del Novecento siciliano. Quell’archivio, visto oggettivamente, è una miniera che sopravvive al defunto e va organizzato per essere conservato, ma visto soggettivamente è la cosa che rimane di un uomo la cui attività, lo capiamo nel documentario, per molti versi coincideva con la sua essenza.

I...