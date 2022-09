La nostra recensione di Kobe – Una storia italiana, dal 15 settembre su Amazon Prime Video

Non è veramente una storia italiana quella che racconta Kobe, come il suo sottotitolo indica: è una storia su Kobe Bryant, sulla sua figura e sul suo mito, esclusivamente su di lui. Poteva essere inevitabile e scontato compiere un lavoro celebrativo di questo campione di basket, scomparso nel gennaio 2020 a seguito di un incidente in elicottero, appena pochi anni dopo aver chiuso una grande carriera in NBA, coronata da 5 titoli. Meno (come ci dimostra il recente Sic) lo era realizzare un documentario che, in appena 80 minuti, riesce a risultare ripetitivo e ridondante nei modi in cui sembra intenzionato a non essere altro che una sfacciata agiografia, lasciando tutto il resto sullo sfondo.

Diretto da Jesus Garcés Lambert (Caravaggio – L’anima e il sangue), Kobe – Una storia italiana si focalizza sul periodo, tra i 6 e i 13 anni, trascorso nel nostro Paese dal giovane Brya...