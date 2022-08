La recensione di Los Ladrones: l’ultima grande rapina, su Netflix dal 10 agosto

È decisamente accattivante il modo in cui Los Ladrones: l’ultima grande rapina gioca con le aspettative per raccontare un’incredibile storia vera. Costruito in modo cronologico attraverso interviste, immagini d’archivio e soprattutto una ri-messa in scena così palesemente costruita da essere essa stessa il punto d’attrazione, questo avvincente documentario di Matías Gueilburt fa rivivere con ironia e astuzia la “rapina del secolo” che a inizio anni duemila cinque uomini hanno compiuto in Argentina svaligiando una banca con un piano così creativo e perfetto da essere quasi una performance artistica.

Parte tutto dall’intervista all’istrionico e affascinante personaggio di Fernando Araujo, che troviamo in una villa lussureggiante a sorseggiare vino, fumare erba e fare arti marziali mentre tra una pennellata e un libro d’arte ci racconta di come per trascendere la morte abbia deciso di rapinare una...