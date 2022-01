Per una giovane donna, la gravidanza può diventare il banco di prova per mettere in discussione sé stessa e la relazione con il compagno. Per raccontare questa dinamica,ricorre a uno sfondo fantascientifico/thriller: in un futuro non troppo distante, gli umani hanno creato dei robot da usare come schiavi. La viglia di Natale, nello stesso momento in cui Georgia () scopre di essere incinta, all’improvviso inizia la ribellione delle macchine, con l’obiettivo di sterminare tutta l’umanità. Nove mesi dopo, la ragazza, insieme al padre del nascituro (Algee Smith), fugge nei boschi per cercare di raggiungere Boston da dove dovrebbe partire una nave che traghetta verso sponde sicure dell’Asia le famiglie con bambini di età inferiore ad un anno.

Ad un incipit distopico dal forte impatto, segue dunque un survival movie in un mondo post apocalittico: la prima parte del film è intrigante, per come ci introduce in un clima di pervasiva claustrofobia, in cui ...