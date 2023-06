Nimona, la recensione in anteprima. Il film sarà disponibile dal 30 giugno su Netflix.

La storia della realizzazione di Nimona è curiosa, ed è fatta di alti e bassi. Il film d’animazione era uno degli ultimi in lavorazione di Blue Sky Studios, la casa di produzione famosa per L’Era Glaciale, chiusa dopo l’acquisizione di Fox da parte di Disney. Da quel momento Nimona restò in un limbo, sebbene le voci dei protagonisti erano già state scelte, fino a quando Netflix comparve come un cavaliere in armatura scintillante a salvare il progetto.

Al timone rimasero Nick Bruno e Troy Quane, veterani di Blue Sky Studios, che finalmente potevano dare vita all’adattamento di Nimona, omonima graphic novel di ND Stevenson. Netflix non è nuova a questi salvataggi in extremis, negli scorsi anni aveva salvato dal cestino di Sony Pictures Animation altri due film, Vivo e Il Drago dei Desideri. Il fi...