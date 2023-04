La recensione di Renfield, il film con Nicholas Hoult e Nicolas Cage, in uscita al cinema dal 20 aprile

Ci sono due momenti nella carriera di Nicolas Cage: prima della vittoria dell’Oscar per Via da Las Vegas e dopo. Nella seconda fase ogni volta che interpreta un personaggio esistono in quell’interpretazione due livelli di lettura diversi, due discorsi che lui porta avanti contemporaneamente: uno è quello del film, relativo alla sceneggiatura e alle ragioni del personaggio, l’altro è un discorso di rapporto con la storia della recitazione e del cinema, in cui Cage si pone come ultimo interprete di un’altra era del mestiere dell’attore, quella espressionista, e la cosa che lo rende fuori dal comune è che per riprendere quel tipo di stile sperimenta qualcosa di nuovo. Fa qualcosa che nessuno fa cercando di spingere in avanti la recitazione ma guardandosi indietro. Per questa ragione quando all’inizio di Renfield lo vediamo interpretare Dracula in una serie di immagini in bianco e ...