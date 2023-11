La recensione di Riabbracciare Parigi, il film di Alice Winocour in sala dal 9 novembre

I personaggi che elaborano un trauma sono ruoli che attori e attrici amano interpretare molto più di quanto il pubblico ami guardarli. Sono personaggi che vivono tutto dentro, hanno emozioni fortissime che però devono trattenere, gestire e che lungo il film elaborano. Compiono un viaggio interiore attraverso diversi stati, manifestando l’esplosione di dolore in certi casi in modi sommessi in altri più plateali. C’è tanto da recitare mentre nel film non accade niente. Sono film molto difficili da scrivere e girare, nonostante questo però se ne producono parecchi.

Riabbracciare Parigi è questo, un film che nel raccontare di un personaggio che cerca di venire a patti con il trauma di essere stata coinvolta in un attacco terroristico e aver visto molte persone intorno a sé morire, uscendone quasi illesa. Vediamo questo attacco all’inizio dal suo punto di vista e solo parzialmente. Il nodo del film sta ...