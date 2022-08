La recensione di Samaritan, in uscita il 26 agosto su Prime Video

Questo non è un cinecomic. O meglio non è un cinecomic moderno, è uno di quelli degli anni ‘80 e ‘90 quando il genere non era ancora nato (cioè non era stato codificato) e sostanzialmente erano film d’azione a cui venivano aggiunte delle scene da origin story prelevando toni e svolgimenti dritti dallo stereotipo del fumetto, invece che immaginare qualcosa di diverso per il cinema. Ma ancora di più, Samaritan è un film che appartiene a un genere più preciso: è un film di Stallone con bambino. Il che significa che è una lotta per la l’affermazione di una morale di ferro, che il percorso del protagonista sarà lo specchio del percorso del bambino (lui fa la fatica di dimostrarsi un uomo valido, eticamente a posto, perché il bambino lo sia un giorno) e che ci saranno molte scene in cui Stallone fa le faccette e impartisce importanti lezioni di vita.

Il problema tuttavia non è questo, perché il cinema di Stallone è s...