La recensione di Sorella morte, il film di suore e demoni in uscita su Netflix il 27 ottobre

Non poteva che uscire qualcosa di buono dalla coppia Paco Plaza/Jorge Guerricaechevarria. Il primo è metà del duo che creò Rec diversi anni fa (l’altro era Jaume Balaguerò) e il secondo è lo sceneggiatore che lavora sempre con Alex de la Iglesia, maestro di copioni di genere. Stavolta Guerricaechevarria non può appoggiarsi alla commedia ma deve andare dritto sull’orrore. La storia è quella di una suora appena arrivata in un convento nel quale (come si conviene ai migliori conventi del cinema horror) c’è del maligno. Le manifestazioni diaboliche di rito arrivano molto piano, con dettagli poco paurosi (una sedia che cade) e crescono con il passare dei minuti, nutrite nelle zone d’ombra delle inquadrature. Crescono non solo in quantità , come sempre, ma soprattutto in qualità e peso specifico.

Paco Plaza fa di questa sceneggiatura un elevated horror spagnolo, cioè la mette in scena cercando...