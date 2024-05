La recensione di The Apprentice, il film di Ali Abbasi con Sebastian Stan e Jeremy Strong sulla scalata di Donald Trump presentato a Cannes

Era difficile prevedere quanto The Apprentice, film sulla costruzione del personaggio Trump nel mondo degli affari (lo stesso che poi è tracimato in politica), sarebbe stato formulaico e classico. Ali Abbasi, da tempo inglobato nel sistema americano, ha perfettamente compreso come funziona il cinema formulaico e ha capito che, specialmente se si racconta un personaggio come questo, è tutta una questione di punto di vista. Per almeno metà di questa storia il nostro punto di vista è quello di Trump, e potrebbe davvero essere la sua storia come la racconterebbe lui stesso, qualora pensasse di non essere ascoltato. È un personaggio tipico, in difficoltà con un padre che non ha fiducia in lui, il dipartimento di giustizia che gli impedisce di realizzare i suoi sogni e in un montaggio vediamo anche gli inquilini che non lo pagano. Povero Donald! Ci vorr...